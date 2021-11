Assunzioni di autisti all'Atm di Messina: visite per i primi 20 candidati

Al traguardo il concorso per i 60 posti da autista dell'Atm bandito più di un anno fa, arriva il via libera all'Azienda trasporti alla procedura che porterà sugli autobus i primi venti autisti della long list di un concorso espletato un anno fa. Chiamati per le visite mediche. E' un passo fondamentale doppio lo stop alle prime graduatorie. Erano state riscontrate anomalie nei titoli presentati da alcuni candidati risultati vincitori con la necessità di procedere ad una revisione delle posizioni di oltre 1000 candidati.

