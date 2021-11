A Vulcano da 65 anni: "Di andar via non ci penso neanche, a meno che..."

Antonino Messina, 65, tutti vissuti sull'isola di Vulcano. Come il padre e così anche il figlio che ancora vive con lui e la moglie. Una vita di sacrifici per mettere su e gestire delle residenze per turisti in un'area del centro, a due passi dalla chiesa Madre. Una storia vivente che trascorre queste giornate in apprensione, sul futuro lavorativo nell'isola, innanzitutto, per nulla intimorito dai gas che però, non fa fatica ad ammettere, "sono più preoccupanti che in altre occasioni". Di esperienze del genere ne ha già vissute negli anni '70 e '80, "ma forse adesso si è andati un po' oltre, mai c'era stata la necessità di evacuare le persone". E di andar via se la situazione dovesse persistere? "Un ipotesi che neanche voglio prendere in considerazione. il mio futuro e quello dei miei eredi è qui. A meno che...".

© Riproduzione riservata