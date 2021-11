I vertici del 118 hanno consegnato un voluminoso incartamento agli ispettori ministeriali che al policlinico sono arrivati accompagnati da alcuni dirigenti della Regione per far luce sui presunti ritardi nel soccorso dell'avvocato Olga cancellieri morta mercoledì scorso in un incidente. Oltre alla carenza di medici emerge un altro dato: ambulanze ostaggio del trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento ospedaliero obbligatorio.

