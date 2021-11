Emissione di gas a Vulcano, il sindaco Giorgianni: zona rossa nell'area del porto VIDEO

I residenti di Vulcano porto dovranno trascorrere la notte in un altro luogo fuori dalle loro abitazioni. E’ quanto disposto dal sindaco Giorgianni con propria ordinanza per assicurare la tutela della salute pubblica degli abitanti visti i valori elevati delle emissioni che provengono dal vulcano. Si tratta del minore dei mali rispetto alle ipotesi che si erano prefigurate – ha detto il sindaco – lasciando intendere che si era parlato anche dell’allontanamento. Quindi la notte si dovrà risiedere in altra abitazione a Vulcano Piano o a Vulcanello e comunque nelle zone non contrassegnate da zona rossa. Nel frattempo i controlli saranno incrementati da parte dell’Arpa che effettuerà dei prelievi con delle stazioni mobili. Il provvedimento sindacale avrà la durata di un mese.

Le attività commerciali nel corso della giornata saranno aperte. L'allontanamento vale dalle 23 alle 6.

Massima assistenza da parte dell’amministrazione per gestire questi spostamenti, bisognerà compilare un modulo con il quale si comunicherà o la nuova residenza oppure la mancanza di un posto dove dormire e in quel caso si provvederà a trovarlo.

La vita si svolgerà normalmente sull’isola, nessuna attività chiuderà, ci sarà un rafforzamento della guardia medica e dei tecnici che rileveranno al momento le condizioni che potrebbero variare.

