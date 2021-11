Qualcosa si muove per l'applicazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza in sicilia dove cinque medici su sei sono obiettori. Alcuni parlamentari hanno inviato un'interrogazione all'Ars chiedendo di riequilibrare la presenza di medici obiettori e non. A Messina al momento c'è un solo ginecologo non obiettore.

