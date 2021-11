Continua la campagna vaccinale a Messina senza grandi impennate. Il numero dei positivi è in leggero aumento sono circa 2000 a Messina e provincia e salgono anche i ricoverati nei nostri ospedali. E mentre si cerca di far capire quanto sia importante la terza dose e come devono porsi nei confronti del vaccino anche le mamme in gravidanza si prospetta la chiusura dell'hub al Palarescifina.

