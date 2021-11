Si apre uno spiraglio per l'isola pedonale di Natale in via dei Mille. L'assessore Salvatore Mondello aveva dichiarato totale contrarietà a questa ipotesi, ma adesso l'amministrazione dice di essere pronta a valutare le proposte che arrivano. L'associazione Millevetrine ha già presentato la sua. Non si accetteranno però isole frammentarie o temporanee.

