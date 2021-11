E' stata eseguita ieri pomeriggio l'autopsia sul corpo dell'avvocato Olga Cancellieri morta mercoledì sera nello scontro, avvenuto in via Centonze angolo via Del Vespro, fra il suo scooter ed una moto Ducati. Dai primi accertamenti sembra che determinante sia stato l'impatto fra i due mezzi. La donna infatti era politraumatizzata in maniera molto grave.

