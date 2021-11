Questa mattina è bastato un guasto ad un bus all'altezza della rotatoria di Giostra per mandare in tilt la circolazione autostradale sulla Messina-Palermo. Code lunghissime per ore che partivano quasi dalla barriera di Villafranca. Disagi anche nella galleria San Jachiddu. La situazione è tornata alla normalità solo a metà mattinata.

