Frassica scherza con Lady Gaga: "La copertina di Novella Bella: possiamo accontentarla"

Nino Frassica scherza su Lady Gaga: "Ho saputo che vuole la copertina di Novella Bella. La possiamo accontentare". Lady Gaga domenica è stata ospite della trasmissione "Che Tempo che fa" di Fabio Fazio. Trasmissione in cui Frassica è ospite fisso.

La regina della musica pop mondiale è arrivata negli studi di Via Mecenate a Milano per presentare il film “House of Gucci”, diretto da Ridley Scott, dove interpreta Patrizia Reggiani. La diva della musica pop mondiale ha interpretato Patrizia Reggiani nella sconvolgente storia della famiglia della casa di Alta Moda italiana. Un ruolo che potrebbe regalarle anche un Premio Oscar nei prossimi mesi. Una carriera unica quella di Lady Gaga che ha vinto tantissimi premi: 12 Grammy Awards, 2 Golden Globe, 2 Critics’ Choice Awards, un Premio BAFTA. Non solo all’età di 35 anni è l’artista ad aver venduto più copie digitali nella storia della musica internazionale: 35 milioni di album, 32 miliardi di streaming e 275 milioni di download di canzoni. Un successo da Guinness dei Primati!

