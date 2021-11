Messina, fumogeni nella galleria della tangenziale prima della gara con l'Avellino

Alcuni fumogeni sono stati accesi nella galleria della tangenziale di Messina, nei pressi dell'uscita di San Filippo - direzione sud - per il polo sportivo dove è in programma la gara di calcio del campionato di serie C tra l'Acr Messina e l'Avellino. La visibilità è stata notevolmente ridotta dal fumo denso che non ha avuto possibilità di uscire dalla galleria. Diversi gli automobilisti che hanno preferito fermarsi nella piazzola di sosta antecedente l'imbocco della galleria per evitare di provocare incidenti. Altri, invece, hanno proseguito con i fendinebbia accesi e a velocità notevolmente ridotta. Disagi per la viabilità.

