Concessioni negate, la sentenza del Consiglio di Stato ha una coda tutta messinese

La sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso Comet che coinvolge 30 mila imprese impegnate nel settore balneare e marittimo ha una coda tutta messinese. Secondo il presidente dell'Autorità di sistema Mario Mega la proroga di due anni e l'indennizzo concesso dai magistrati amministrativi in attesa che governo e parlamento legiferino non vale per le concessioni in scadenza. A Messina rischiano in tanti: Dal Marina del Nettuno al circolo del tennis agli uffici amministrativi della Caronte Tourist.

