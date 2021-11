La morte di Olga Cancellieri continua ad animare il dibattito sui soccorsi e sulle carenze del 118. Serve una mobilitazione per garantire i diritti di tutti i cittadini, per questo è nato Codice bordeaux. Da un'idea degli avvocati Antonella Russo e Giovanni Giacoppo è stato creato un comitato che in 24 ore ha già raccolto 400 adesioni.

