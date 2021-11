Morte di Olga Cancellieri, indagato un 25enne per omicidio stradale a Messina

Incidente mortale ieri sera tra le vie Centonze e Del Vespro. In seguito allo scontro tra una moto e un ciclomotore ha perso la vita una avvocatessa, la 46enne Olga Cancellieri, molto nota in città per la sua professione e per le battaglie condotte al fianco di Addio Pizzo, di cui era legale. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta affidata al sostituto Marco Accolla che ha iscritto nel registro degli indagati un 25enne con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Ad effettuare i rilievi la sezione infortunistica della polizia municipale.

