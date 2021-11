La sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso Comet apre uno scenario nebuloso per il futuro delle imprese balneari e per le attività economiche legate al mare. In Sicilia in bilico dopo il diniego alla proroga sino al 2033 pronunciato dai magistrati amministrativi 3000 imprese balneari, 32 nel solo comune di Messina. La posta in palio è altissima. Santino Morabito della Fiba: “Il governo legiferi. C'è il rischio che capitali stranieri si approprino delle nostre coste".

