Si lavora per organizzare gli eventi di Natale e si riaccende l'immancabile dibattito sull'isola pedonale di via dei Mille. L'associazione Millevetrine ha presentato richiesta al Comune, ma per l'assessore Salvatore Mondello non è un'ipotesi da considerare. Potrebbe decidere il Consiglio. Intanto l'assessore Gallo pensa ad almeno quattro grandi eventi, ci sarà il capodanno in piazza Duomo.

