Sopralluogo oggi in viale Principe Umberto di tutti gli organi competenti per decidere il da farsi per la messa in sicurezza dell'arco di Cristo Re, dove il transito veicolare è stato interrotto. Dal 23 ottobre giorni in cui si sono staccate delle pietre dalla volta, solo il picchettamento dei materiali pericolanti e alcuni sopralluoghi. Da oggi si va al concreto e si andrà subito a imbragare la struttura con una rete a doppio filtro in nylon.

