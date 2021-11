Aumentano di almeno il venti per cento le richieste di esenzione da vaccino. L'Azienda sanitaria provinciale costituisce una task force per dar manforte ai medici di base e verificare che tutto fili liscio. Terze dose avanti tutta. Raggiunta quota 6500. Messina non è fuori dal pericolo “ Zona ad Alto rischio” ma sono cambiati i parametri. Osservati speciali almeno una decina di comuni. Sessanta comuni su 108 ancora lontani dalle quote imposte dal commissario Figliuolo.

