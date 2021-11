Via le baracche da Messina e oltre le case... arrivano anche tirocini da 600 euro al mese

Un compenso da seicento euro al mese per due anni per imparare un mestiere ed arrivare poi a costituire delle start up e mettersi in proprio. Sedici milioni di euro dal Comune attraverso l'Agenzia per la coesione e quindi con i fondi europei. L'obiettivo liberare un migliaio di potenziali soggetti che abitano le aree da risanare e che si vogliono liberare dalla condizione di marginalità economica sociale. Il progetto è stato presentato questa mattina nella sala giunta di Palazzo Zanca.

© Riproduzione riservata