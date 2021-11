Sanitari "no vax" a Messina: la metà si vaccina per evitare sospensione dall'albo e stop allo stipendio

Sono 103 i sanitari sospesi sino ad oggi in provincia di Messina in quanto “non vaccinati”. La notizia è che 39 di loro sono stati reintegrati. Si sono sottoposti alla somministrazione per stoppare la sospensione dall'albo e dallo stipendio.

Quasi la metà dei sanitari sospesi in provincia in quanto non avevano ottemperato all'obbligo vaccinale sono corsi ai ripari sottoponendosi all'inoculazione. Tra di loro anche camici bianchi delle strutture ospedaliere gestite dall'Azienda sanitaria provinciale.

