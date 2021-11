L'ex funzionario dell'acquedotto di Taormina, Santo D'agostino è stato sospeso dalle funzioni per un anno mentre quattro imprenditori non potranno contrattare con le pubbliche amministrazioni per 6 mesi. I provvedimenti, firmati dal gip del tribunale di Messina, nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di lavori per la manutenzione della rete idrica.

