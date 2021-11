Il maltempo di questi ultimi giorni ha messo ancora una volta in luce la fragilità del territorio nella zona ionica. Frane e smottamenti in diversi comuni, strade interrotte per frane. La situazione più grave a Capo Alì, dove è stata chiusa la statale 114 per la caduta di massi. Disagi alla viabilità e squadre Anas a lavoro.

