Dopo 14 anni di chiusura e di interminabili lavori per la casa dello Studente di via Cesare Battisti potrebbe essere arrivata la volta buona. Il sindaco Cateno De Luca in un blitz ha mostrato in diretta quanto sia facile entrarci e come sia ridotta. Oggi consegnati i progetti commissionati un anno fa dalla governance dell'Ersu. Occorrono 4 milioni di euro. Il presidente Grimaudo intende accelerare le procedure per l'appalto integrato.

