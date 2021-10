A un anno dall'espletamento del concorso per 60 autisti all'Atm non sono ancora state attivate le assunzioni. “Sono state riscontrate anomalie nei titoli presentati da alcuni candidati risultati vincitori. Occorre riconteggiare i punteggi assegnati e stilare una nuova graduatoria. Entro metà novembre, assicura il presidente Atm Campagna, le prime immissioni in servizio. Intanto sulla vecchia Atm spunta un verbale allarmante dei revisori.

