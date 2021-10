Ottanta le case offerte ad Arisme dopo la pubblicazione del bando finanziato dalla legge Carfagna che ricerca alloggi sul mercato. A disposizione ci sono 46 milioni di euro. Avviso ancora valido. Intanto Arisme la società per il risanamento si allarga. In arrivo 15 dipendenti da altre amministrazioni. Trasferimento imminente dal Comune alla sede dell'ex Istituzione dei servizi sociali in via Felice Bisazza.

