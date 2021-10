I Carabinieri hanno arrestato a Nicosia un giovane responsabile di due casi analoghi di violenza sessuale. Aveva violentato due ragazze di Mistretta, entrambe affette da deficit cognitivo, dopo averle costrette a salire in auto ed essersi fermato in un luogo appartato. Entrambe le vittime per paura non avevano raccontato nulla ai genitori.

