A18 chiusa, strada statale in tilt: disservizi tra Messina e Roccalumera

Lunghe code e traffico paralizzato stamattina fra Messina e Roccalumera. A causa della chiusura di un tratto di autostrada, per la caduta avvenuta ieri di un grosso masso all'altezza di Scaletta, tutto il traffico è stato deviato sulla SS 114. Ieri riunione in Prefettura per affrontare l'emergenza e primi sopralluoghi sul costone franato. Si valuta la possibilità di riaprire al traffico la corsia lato monte nel tratto Tremestieri -Roccalumera al momento interessata a lavori di pavimentazione.

