Tremila spettatori in tre serate e applausi a scena aperta per “Molto Rumore per Nulla” la commedia di William Shakespeare riadattata dal regista Giampiero Cicciò. Un trionfo della professionalità messinese. Il teatro Vittorio, presieduto da Orazio Miloro punta sulle produzioni e vince.

