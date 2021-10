Randagismo a Messina, il Comune corre ai ripari

Una serie di iniziative per combattere il fenomeno del randagismo saranno avviate presto a Messina. Tra queste una tre giorni per la microcippatura dei cani che non l'hanno ancora fatta. La realizzazione di un' oasi felina e di una clinica veterinaria sono progetti già avviati e si stanno individuando delle aree di sgambamento per i cani in ogni circoscrizione. Le notizie nel corso di una tre giorni che si è svolta al Comune organizzata dall'assessorato al benessere degli animali.

