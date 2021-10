Messina, e-motorshow al via: ecco cosa avviene a bordo delle auto elettriche VIDEO

Ecco cosa accade a bordo delle auto elettriche protagoniste dell’emotorshow di Messina. Il camera car del circuito ricavato da Atm nel parcheggio del PalaRescifina. Oggi il programma prevede alle 14,30 le prove libere i pista. Alle 17 l’avvio della manifestazione e la presentazione dei piloti e dalle 18 a mezzanotte prove libere, esibizioni di kart, auto d’epoca e vespe. Tra i piloti, oltre al testimonial Giancarlo Fisichella, ci saranno anche il messinese Antonio Ricciari, ma anche il blogger Marchettino, Toto Riolo, Giuseppe Nucita e Bepi Bosurgi che si sfideranno per ottenere il miglior tempo in pista. Fra gli equipaggi al via anche quello “targato” Gazzetta del Sud.

