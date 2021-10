Non solo telecamere contro gli incivili. La lotta agli "zozzoni" passa anche da un sistema che è pronto ad ammonire con tanto di messaggio vocale registrato chi abbandona i rifiuti per strada. La voce è quella del sindaco De Luca che risuonerà dagli altoparlanti per dire allo zozzone di turno di riportarsi la spazzatura a casa.

