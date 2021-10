Cresce il numero di coloro che marcano visita all'Azienda trasporti. Ieri 33 certificati medici contro la media di 22 del periodo pre green pass. Il presidente dell'Atm avverte che allerterà i medici fiscali. Intanto in dirittura d'arrivo le procedure per il concorso per l'assunzione di trenta autisti. Venti impiegati chiedono il prepensionamento.

