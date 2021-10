La guerra all'evasione sui tributi comunali passa dal nuovo regolamento approvato ieri sera in consiglio comunale. L'aula ha messo il suo sigillo, eliminando però quel passaggio chiave che aveva sollevato non poche polemiche, cioè la soglia dei 100 euro di morosità che metteva a rischio le licenze commerciali. Adesso rischia chi non sarà i regola con i tributi o avrà un debito che supera i mille euro.

