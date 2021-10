La stretta sulla raccolta differenziata sta producendo i suoi frutti. In due direzioni però. Lì dove si sa che sono state installate le telecamere c'è maggiore attenzione. Gli irriducibili del rifiuto per strada vanno alla ricerca di luoghi in cui sbarazzarsi degli ingombranti. I colli San Rizzo, purtroppo, sono tra i preferiti.

