Il polo tecnologico al porto di Messina? Arriva il sì al progetto

La giunta comunale approva la distribuzione delle risorse europee destinate ai prossimi investimenti rendendo esecutivi i progetti. Al porto sorgerà entro il 2023 un polo tecnologico che attirerà le grosse multinazionali. Settantuno milioni di euro per trasformare il volto di quella porzione di città. Saranno demoliti Silos Granai, Magazzini generali e Mercato ittico considerati a rischio dopo rilievi e carotaggi. Resta in stand By la casa del portuale al centro di un braccio di ferro con la Regione.

