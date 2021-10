Le file per i tamponi erano prevedibili e Messina non si smentisce. Alle file per chi deve entrare al lavoro per esibire il green pass si aggiungono anche le file di chi è vaccinato e deve entrare in ospedale o deve sostenere una visita medica oppure non sta bene di salute. E' un mondo molto variegato. Le autorità preposte devono organizzarsi per dare un servizio di maggiore qualità.

