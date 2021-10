In fila per fare il tampone svariate tipologie di cittadini. Ci sono i vaccinati con due dosi, i vaccinati con una dose che non hanno ancora il green pass e devono esibire il tampone per andare al lavoro, coloro che non intendono vaccinarsi e fanno il tampone ogni 48 ore, ma anche coloro che hanno sintomi influenzali e decidono di controllarsi. Tanta gente in attesa e qualcuno denuncia anche dei disagi. Li abbiamo sentiti.

