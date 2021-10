Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 55 anni di Bordonaro è morto ieri sera nel cantiere per la costruzione del viadotto Ritiro travolto da un new jersey. L'uomo, dipendente della Toto Costruzioni, è morto sul colpo. I sindacati hanno dichiarato otto ore di sciopero nel cantiere di via Palermo

