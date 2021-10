“Green pass tardivo e inutile a questo punto della pandemia. Ma siamo pronti a farlo rispettare”. Cateno De Luca oggi a palazzo Zanca per presentare il progetto “Messina città della musica” non si sottrae alle domande sulla campagna vaccinale ed anticipa: “ Se Messina sarà inserita tra le città in fascia ad alto rischio valuteremo se impugnare il provvedimento. La campagna va a rilento per la sfiducia nel governo regionale"

