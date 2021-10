Messina: risveglio amaro dopo la morte del 55enne, un mazzo di fiori ai piedi del viadotto VIDEO

Sono proseguiti questa mattina i rilievi e i primi accertamenti rispetto all’incidente sul lavoro che è costato la vita al 55enne. Oggi nel cantiere di via Palermo anche gli uomini dell’ispettorato del lavoro che dovranno verificare le condizioni nelle quali ha operato la squadra che ieri stava caricando su un camion una dozzina di barriere protettive autostradali i cosiddetti new jersey e che erano diretti in un cantiere di Cefalù. Secondo una prima ricostruzione le barriere venivano issate sul camion con una pala meccanica alla quale erano agganciate con una catena.Ada si trovava a bordo del mezzo e indirizzava il movimento dei new jersey affinché trovassero posto sul cassone. Per ragioni ancora da stabilire l’uomo è caduto dal mezzo e l’ultimo new jersey che stava per essere caricato sul mezzo gli è piombato addosso uccidendolo sul colpo

