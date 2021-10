La situazione Covid in città è sotto la lente d'ingrandimento della Regione che sta monitorando, grazie alle notizie che arrivano dell'Ufficio Commissariale, tutti i parametri che potranno determinare l'ingresso in zona ad alto rischio per Messina e i suoi comuni. In città per arrivare alla percentuale del 75% dei vaccinati mancano ancora 11 mila persone.

