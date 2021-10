Caselli sindaco di Torregrotta: "È una gioia immensa, pronto ad amministrare"

Il nuovo sindaco di Torregrotta è Nino Caselli. Una soddisfazione che ha testimoniato, a caldo, a elezione ormai certa: «Una grande gioia. Immensa. La più bella vittoria della mia vita, per tante motivazioni. Sono molto emozionato perché mi hanno dimostrato tanto affetto, hanno compreso che c'è la volontà di voler realizzare qualcosa, perché vogliamo bene a questa gente. Ce l'abbiamo fatta nonostante un'offensiva legata a fatti personali: sono stato attaccato in campagna elettorale, nonostante le premesse fossero altre, si sarebbe dovuto parlare dei programmi. Io mi sono limitato a difendermi e qualcuno mi ha fatto passare per un delirante. Il concetto da me espresso, in realtà, era semplice: gli elettori erano delusi perché erano governati da una persona che non era stata votata. E una volta tornati alle urne, i miei concittadini hanno scelto di premiare il nostro messaggio, vero e credibile».

