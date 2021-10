A Falcone è festa per Nino Genovese: "Abbiamo scalato una montagna, un sogno"

Antonino Genovese è il nuovo sindaco di Falcone: battuto in volata Andrea Paratore.

Un risultato storico, sofferto, testa a testa fino alla fine, uno scrutinio al cardiopalma. "In questa campagna elettorale dovevamo scalare una montagna - commenta Genovese subito dopo l'ufficialità dell'elezione - con questi splendidi sostenitori abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato"

Da domani Falcone avrà bisogno di una guida che guardi al futuro, ma "questo è il momento di scaricare la tensione. Da domani affronteremo i problemi. Prenderemo innanzitutto coscienza della situazione reale, ma siamo carichi per rimboccarci le maniche e lavorare per il bene comune. Le elezioni sono finite, non ci sono vincitori o vinti. Tutti, maggioranza, opposizione e cittadini, dovranno esserci, se vorranno, per risolvere e progettare un'altra Falcone".

Infine un pensiero rivolto a Paratore: "ringrazio il mio avversario, è stato un confronto spigoloso, a tratti eccessivo. Ma lo rispetto, come persona e come medico. Lo ritroveremo in Consiglio, collaboreremo nell'interesse esclusivo del Comune".

