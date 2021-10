Più vigili in strada per dare un senso di vicinanza ai cittadini e per assicurare i principi minimi di legalità. E' quanto si propone l'amministrazione comunale che ha riorganizzato i servizi e le sezioni della polizia municipale suddividendoli capillarmente sul territorio. Una cinquantina gli agenti che da domani presidieranno strade e piazze per rendere la città più vivibile.

© Riproduzione riservata