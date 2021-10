Le proteste del movimento no Vax e non Green pass sfociati ieri nell'assalto alla sede della Cgil devastata dalla furia di un gruppo di attivisti dell'estrema destra portano alla mobilitazione della Cgil messinese. Attestati di solidarietà da ogni parte. Oggi sit in. Si alza il livello di controllo anche a Messina.

