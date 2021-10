Avrebbe fatto finto di inoculare il vaccino, senza infilare l'ago ad alcuni pazienti per fargli ottenere il green pass. Un medico vaccinatore di un hub della zona ionica è stato sospeso dall'attività ed è stato denunciato alla procura della Repubblica. I vaccini non sono stati registrati. Per lui segnalazione anche all'Ordine dei medici. La notizia è saltata fuori ieri a Scirocco. A rivelarlo il commissario dell'Asp Dino Alagna.

© Riproduzione riservata