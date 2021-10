Sicilia bianca... e Messina "promuove" i vaccini: parla il responsabile dell'Hub Policlinico

Due decessi nei nostri ospedali aperti ai casi Covid vengono comunicati nel bollettino di oggi. Sono avvenuti al Policlinico, si tratta di due uomini di 87 e 86 anni, mentre sono 42 le persone ricoverate in tutto (di cui 8 in rianimazione).

La Sicilia intanto torna in zona "bianca", a partire da sabato prossimo quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull'andamento della pandemia nell'Isola anche se continua a mantenersi tra gli ultimi posti in Italia per l'adesione alla vaccinazione con un 66,86% di persone che hanno fatto le due dosi di vaccino e il 70% con almeno una dose.

A Messina circa un migliaio al giorno le persone che si avvicinano alla vaccinazione negli hub vaccinali a disposizione. Diversi coloro che sostengono di essere allergici. Abbiamo sentito il responsabile dell'Hub vaccinale del Policlinico.

