Entra nella fase operativa la legge Carfagna. C'è il Primo atto targato Arisme, la società per il risanamento che è stata nominata soggetto attuatore dal commissario per l'emergenza risanamento, il prefetto Cosima Di Stani. Bando per l'acquisto tramite ricerca sul libero mercato di 500 alloggi. Disponibili 46 milioni di euro.

© Riproduzione riservata