Si impantana in una contesa tra ditte davanti ai giudici amministrativi l'appalto del nuovo terminal crociere. I lavori che sarebbero dovuti partire nella scorsa primavera sono appesi a un filo. Escluse dal Tar le prime due società in classifica che hanno partecipato alla gara da 5 milioni. Il 13 ottobre udienza in appello ma i tempi, inevitabilmente si allungano.

