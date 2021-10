Sono giorni frenetici per aziende e lavoratori che si preparano alla data del 15 ottobre. Si avvicina infatti l'introduzione dell'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, ma ancora non si sa quasi nulla su come saranno organizzati i controlli. Ci sono tante difficoltà, soprattutto in aziende numerose e che svolgono tipologie di lavoro variegate. I sindacati scrivono alla Prefettura: molti servizi essenziali rischiano di andare in tilt.

© Riproduzione riservata